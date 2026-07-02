Sembra potersi chiudere definitivamente la pista che avrebbe potuto portare Stiven Shpendi al Padova. Un’operazione di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi e che, a differenza di tante semplici indiscrezioni di mercato, aveva visto il club biancoscudato muoversi in maniera concreta e formale nei confronti dell’Empoli. Già le parole del presidente Fabrizio Corsi avevano lasciato intuire come la trattativa difficilmente sarebbe andata a buon fine e, nel raccontare la situazione, avevamo evidenziato come un aspetto fondamentale sarebbe stato rappresentato dalle valutazioni del calciatore. Ed è proprio qui che, da quanto filtra, si sarebbe arenato tutto: Shpendi non sembra infatti particolarmente aperto a questo tipo di destinazione.

Difficile immaginare che il Padova possa rilanciare rispetto a quanto già messo sul tavolo e, salvo quei colpi di scena che il mercato sa sempre regalare, la sensazione è che questa vicenda possa ormai considerarsi chiusa. Questo, naturalmente, non significa che il futuro dell’attaccante sia già scritto. Anzi. Le attenzioni della Serie A restano vive: il Frosinone continua a seguire con interesse il giocatore, così come il Genoa, che mantiene un profilo più basso ma resta alla finestra. Sullo sfondo c’è anche il Palermo, altro club che apprezza il centravanti ma che, almeno fino ad oggi, non ha ancora formalizzato alcuna proposta. Lo scenario, però, potrebbe anche cambiare in favore dell’Empoli. Le cessioni di Perillo e Olivieri all’Atalanta hanno infatti garantito un’importante entrata economica, alleggerendo almeno in parte la necessità di fare cassa nell’immediato. A questo si aggiunge la possibilità che possano concretizzarsi altre operazioni in uscita, con Guarino e Popov tra i profili maggiormente attenzionati dal mercato.

E allora non è da escludere che Shpendi possa magari restare in azzurro. Da quanto ci risulta, l’attaccante non vedrebbe affatto di cattivo occhio la possibilità di completare il proprio percorso di crescita ad Empoli. Trattenerlo non sarà semplice, perché gli estimatori non mancano, ma oggi quella di una permanenza appare un’ipotesi tutt’altro che remota. Intanto, una certezza sembra esserci: la pista Padova, almeno ad oggi, può essere considerata archiviata. Il mercato di Shpendi, invece, è ancora tutto da vivere.