Giornata di esami per diversi giocatori del Padova dopo i problemi accusati nell’ultima partita di Frosinone. La situazione peggiore è quella di Kevin Lasagna, che ha una lesione muscolare di medio grado. La sua stagione potrebbe essere finita anzitempo. Lesione muscolare di basso grado, invece, per Jonas Harder, che dovrebbe stare fuori dalle due alle tre settimane. Per Francesco Belli gli esami hanno evidenziato una contusione, che però gli provoca al momento molto dolore. Verrà valutato giorno dopo giorno in vista di domenica. Fascite plantare per Di Mariano con interessamento del tallone: anche la sua situazione verrà valutata giorno dopo giorno.

Intanto, in vista della gara di domenica con l’Empoli, l’allenatore Roberto Breda ha deciso che gli allenamenti di tutta la settimana si svolgeranno a porte chiuse.

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