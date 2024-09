Vi abbiamo già parlato della grandissima partenza dell’Empoli in questa stagione e anche i numeri lo confermano. Infatti, dopo la partita di ieri sera con la Fiorentina, l’Empoli ha scritto altri due record della sua storia. Con il punto conquistato nel derby, l’Empoli ottiene il suo sesto risultato consecutivo nelle prime sei giornate senza aver mai perso. Si tratta di un record assoluto per la squadra azzurra che, insieme alla Juve, restano le uniche due formazioni ancora imbattute in questa stagione in Serie A e tra l’altro le due squadre con le difese meno battute( l’Empoli due reti subite mentre la Juve zero). Altro dato davvero impressionante in positivo.

Inoltre, l’imbattibilità dopo sei giornate, rappresenta anche il miglior risultato fatto da una squadra toscana negli ultimi 40 anni: l’Empoli infatti ha eguagliato il record della Fiorentina della stagione 2007/08.

Insomma numeri che vanno a confermare il grandissimo lavoro che stanno facendo giocatori, allenatore e staff azzurro in questo avvio di stagione.