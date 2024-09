Dopo l’esperienza a Empoli da gennaio a giugno scorso, era rimasto svincolato fino a quest’oggi quando ha trovato finalmente una nuova squadra. L’ex attaccante azzurro, M’Baye Niang va in Marocco. Ha firmato un contratto biennale con il Wydad Casablanca.

Niang è stato il grande protagonista, nella passata stagione, in maglia azzurra con sei reti realizzate in 14 presenze e sarà ricordato per il gol al 93° dell’ultima giornata di campionato con la Roma che ha permesso all’Empoli di conquistare una storica salvezza.