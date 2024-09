Riprenderà domani il lavoro degli azzurri, e si entrerà nella settimana che riporta al campionato. Per l’Empoli ci sarà il ritorno al Castellani dopo due turni consecutivi in esterna, due turni molto positivi. La squadra di D’Aversa avrà un altro impegno di quelli ardui, infatti sarà la Juventus – partita forte – ad essere il prossimo avversario nella gara che si giocherà sabato sera. Una gara che l’Empoli può affrontare con la “serenità” di una classifica indubbiamente migliore rispetto alla previsioni. Non piace a nessuno il concetto di “non aver niente da perdere”, ma in realtà, è cosi.

Saranno da capire le condizioni di Fazzini, che ha lasciato l’Under 21, anche se non arriva niente di molto preoccupante. Ad inizio settimana saranno ancora assenti alcuni elementi, sempre per il discorso nazionali, ma crediamo che non saranno molte le variazioni di formazione. Tra l’altro, il prossimo, sarà l’ultimo turno in cui D’Aversa dovrà scontare la sua squalifica. In avanti, se non dovesse farcela Fazzini si potrebbe proporre Esposito in coppa con Solbakken. Altre condizioni da capire saranno quelle di De Sciglio, se dovesse dare le giuste garanzie potrebbe anche partire titolare contro la sua ex squadra. Altrimenti uno tra Goglichidze, Sazonov e Marianucci. Ad adesso facciamo fatica a vedere divergenze di formazione nelle altre posizioni.

La squadra si allenerà fino alla rifinitura di venerdi mattina. Le sedute di giovedi e venerdi saranno a porte chiuse.