Riprendiamo dal portale “Calcio & Finanza”:

Il calciomercato estivo ha visto tanti giovani approdare in Toscana, tra cui spiccano Ola Solbakken e Mattia Viti di ritorno all’ovile con il compito di non far rimpiangere Sebastiano Luperto che ha seguito mister Nicola nella sua nuova avventura.Spicca inoltre la nuova coppia d’attacco formata da Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo, che dovranno sopperire alla partenza dell’uomo della provvidenza Mbaye Niang oltre che del bomber di razza Francesco Caputo.A portare in dote una dose di esperienza, l’ex nazionale azzurro Mattia De Sciglio, che vanta trascorsi importanti tra Milan, club in cui è cresciuto, e Juventus.

Questi gli stipendi netti dei calciatori dell’Empoli nella stagione 2024/25 (il lordo tra parentesi e in grassetto chi gode degli sgravi del Decreto Crescita):

Mattia De Sciglio – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Pietro Pellegri – 1 milione netto (1,31 lordi)

– 1 milione netto (1,31 lordi) Nicolas Haas – 900mila netti (1,67 milioni lordi)

Liam Henderson – 800mila netti (1,48 milioni lordi)

Alberto Grassi – 700mila netti (1,3 milioni lordi)

Ola Solbakken – 700mila netti (920mila lordi)

– 700mila netti (920mila lordi) Szymon Zurkowski – 700mila netti (920mila lordi)

– 700mila netti (920mila lordi) Ardian Ismajli – 700mila netti (920mila lordi)

– 700mila netti (920mila lordi) Emmanuel Gyasi – 600mila netti (1,11 milioni lordi)

Youssef Maleh – 600mila netti (1,11 milioni lordi)

Giuseppe Pezzella – 500mila netti (930mila lordi)

Tino Anjorin – 500mila netti (930mila lordi)

Saba Sazonov – 500mila netti (660mila lordi)

– 500mila netti (660mila lordi) Tyronne Ebuehi – 500mila netti (660mila lordi)

– 500mila netti (660mila lordi) Mattia Viti – 330mila netti (600mila lordi)

Sebastiano Esposito – 300mila netti (560mila lordi)

Lorenzo Colombo – 300mila netti (560mila lordi)

Liberato Cacace – 250mila netti (330mila lordi)

– 250mila netti (330mila lordi) Devis Vásquez – 240mila netti (310mila lordi)

– 240mila netti (310mila lordi) Samuele Perisan – 180mila netti (330mila lordi)

Emmanuel Ekong – 100mila netti (190mila lordi)

Luca Belardinelli – 100mila netti (190mila lordi)

Steven Shpendi – 100mila netti (190mila lordi)

Federico Brancolini – 90mila netti (170mila lordi)

Jacopo Fazzini – 110mila netti (200 mila lordi)

Saba Goglichidze – 80mila netti (150mila lordi)

TOTALE – 12,35 milioni di euro netti (20,42 lordi)

Queste le scadenze contrattuali degli azzurri nella stagione 2024/25 (ogni data riferita al 30 giugno, ultimo giorno dell’annata sportiva):