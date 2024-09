L’attaccante Francesco Caputo è attualmente svincolato e a Radio Sportiva è tornato a parlare dell’addio all’Empoli e del suo futuro.

Attualmente è ancora svincolato

“E’ strano questo momento: ho iniziato con l’Empoli, fatto il ritiro, poi è arrivata questa scelta insieme al club e ora attendo e… Spero di tornare presto e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”.

Obiettivo

“Se ci fosse l’occasione vorrei rimanere in Serie A ma non lascio niente indietro. Ho avuto due-tre richieste dalla Serie B, qualcosa si muove, voglio però qualcosa che mi dia la chance di essere protagonista. Non voglio andare a vivacchiare”. Non me l’aspettavo che andasse così a Empoli ma ho le spalle larghe e guardo avanti. Non mi aspettavo una situazione del genere ma questo fa parte del nostro mondo e del nostro lavoro. È la prima volta che mi trovo svincolato, in vent’anni non mi è mai successo ma è stata una scelta… forzata. Mi è dispiaciuto tanto. Però guardo avanti e al futuro. Io voglio giocare, se non gioco… Mi innervosisco. Da attaccante solo se gioco segno e posso dare il massimo”.