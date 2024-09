Prosegue l’ottimo momento del difensore azzurro Ardian Ismajli. Dopo essere risultato tra i migliori in campo con la maglia dell’Empoli in questo avvio di stagione, ieri sera ha segnato un gol importante per la Nazionale albanese nella gara di Nations League contro l’Ucraina. Il giocatore, schierato titolare e impiegato per 90 minuti, al 54° del secondo tempo ha realizzato la rete del pareggio dopo che l’Ucraina era passata in vantaggio e successivamente la squadra albanese ha ribaltato vincendo 2-1.

Inoltre c’è da registrare l’esordio nella Nazionale maggiore della Georgia per il difensore Saba Goglichidze, classe 2004, che nella serata di ieri è entrato in campo nei minuti finali della bella vittoria della Georgia sulla Repubblica Ceca per 4-1 valevole per la Nations League.