Il terzino sinistro azzurro, Liberato Cacace, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la gara a Verona.

Grande prova di maturità.

“Sappiamo che siamo una squadra giovane, ma oggi in campo abbiamo dimostrato grande maturità e che siamo un’ottima squadra”.

Formazione molto offensiva: come vi siete trovati in avanti?

“Peccato per Pellegri, un grande uomo. Ho giocato in un ruolo diverso, ma mi piace giocare lì. Tanta roba fare 4 gol”.

Bel gol: ce lo vuoi raccontare?

“Grazie a Maleh per l’assist. Ho aspettato due anni per il gol, sono molto contento”.

Col Torino altra gara importante?

“Tutte le partite sono importanti. La partita è venerdì, non c’è molto tempo per recuperare e dobbiamo pensarci subito”.

Dove può arrivare questo Empoli?

“Stiamo facendo tanto bene, ma dobbiamo continuare così e lavorare ogni giorno”.