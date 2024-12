Queste le pagelle dei calciatori azzurri usciti vincitori per 4-1 dalla sfida esterna con il Verona:

VASQUEZ: 6 Incolpevole sul gol veneto. Per il resto bravo nell’ordinaria amministrazione e mai impegnato sul serio.

GOGLICHIDZE: 6,5 Non c’è moltissimo lavoro su quella corsia, ma quando serve lui è sempre puntuale.

ISMAJLI: 6,5 Nel primo tempo è quasi inoperoso, nel secondo è sempre perfetto quando chiamato in causa.

VITI: 6,5 Bravo nelle chiusure e nei recuperi dei palloni. Non va mai in affanno.

GYASI: 6,5 Accompagna sempre bene la manovra ed è sempre attento in fase difensiva.

ANJORIN: 7,5 Partita di grande “garra” quella dell’inglese. Un vero mastino che va in pressione asfissiante mandando sempre in tilt il portatore di palla avversario. Bravo a muovere il pallone. Il VAR gli toglie un rigore.

HENDERSON: 6 Entra nel finale per gestire e fa il suo compito. Evitabile il giallo preso.

MALEH: 6,5 Gara di sostanza in mezzo al campo ma anche di precisione dei passaggi. In questo senso, da segnalare quello a Cacace per lo 0-3

MARIANUCCI: S.V.

PEZZELLA: 7 Si è rivisto il pendolino della fascia sinistra. Un primo tempo davvero di ottima fattura dove si sgancia spesso e si diverte in fase offensiva. Sa però difendere anche bene.

EKONG: 6

ESPOSITO: 8 Si chiude una settimana perfetta. Oggi arriva la sua prima doppietta in serie A con due gol di pregevole fattura. La sua partita però va analizzata anche senza il pallone dove fa cose davvero di grande pregio.

SOLBAKKEN: S.V.

CACACE: 7 Oggi giù il cappello davanti a Liberato. Messo nell’insolita posizione di trequartista, offre una prestazione di lucidità e qualità. In questa, seppur con una deviazione, arriva anche la soddisfazione del gol.

PELLEGRI: S.V. A lui l’augurio che l’infortunio occorso dopo dieci minuti non sia serio.

COLOMBO: 7 Ottimo impatto sul match per l’ex Monza che, oltre a svariare su tutto il fronte offensivo e giocare per la squadra, firma l’1-4 con un gran sinistro da fuori area.

MISTER D’AVERSA: 8,5 Vai a Verona contro una squadra che ha solo un risultato a disposizione, contro un pubblico che sa alzare la voce e ne fai quattro. Questo Empoli gioca bene, vince e convince. C’è identità, c’è vivacità, c’è qualità, c’è solidità. Dopo i tre schiaffi di San Siro, la squadra ha dato una risposta che è andata anche oltre il richiesto, tra Fiorentina ed oggi. D’Aversa fa le giuste scelte in partenza e gestisce bene i cambi. Questo Empoli è merito suo!