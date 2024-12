V E R O N A 1 E M P O L I 4

16′ Esposito, 19′ Esposito, 32′ Cacace, 35′ Tengstedt, 41′ Colombo

Al “Bentegodi” di Verona vittoria strabordante degli azzurri per 4-1. Succede tutto nel primo tempo con Esposito a segnare una doppietta e poi Cacace a calare il tris. Il Verona prova a riaprila con Tengstedt ma Colombo trova un angolino pazzesco ed è poker. Vittoria spaziale degli azzurri che hanno giocato un primo tempo superlativo, con una capacità di aggressione davvero ottima ed una precisione offensiva come forse non si era mai visto. Solo l’infortunio di Pellegri dopo pochi minuti (capiremo poi le condizioni) può essere il neo dei primi quarantacinque minuti ai quali, davvero, sarebbe impossibile chiedere di più. Una squadra entrata in campo con le idee chiare, sapendo che oggi si sarebbe giocato contro un ambiente difficile ma che proprio questo poteva poi diventare effetto boomerang. Va evidenziato, per oggettività, che nell’abbondanza del risultato c’è dentro anche un atteggiamento molto timido ed incerto da parte degli avversari. Nel secondo tempo qualcosa in più da parte del Verona c’è stato ma gli azzurri hanno tenuto molto bene in difesa, dove anche stasera c’è stata ottima solidità, provando a ripartire ed andando anche alcune volte dalle parti di Montipò; vedi anche Marianucci nel finale. Questa è sicuramente una di quelle vittorie da evidenziare anche a livello storico per quanto riguarda il punteggio, ma soprattutto è una vittoria che porta l’Empoli ad oltre il 50% dei punti che serviranno per salvarsi. Ottima la scelta di D’Aversa di mettere dentro Cacace in una posizione più avanzata, oltre al gol il neozelandese ha offerto una bella prova. Ma tutti ovviamente bravi, con una menzione per Esposito che segna la sua prima doppietta in serie A, andando a chiudere una settimana per lui davvero pazzesca. Tutto bene a Verona, poco altro da aggiungere se non ulteriori complimenti e la certificazione di una squadra che con la lotta salvezza ci incastra poco, oltretutto squadra sempre più consapevole della propria forza e dell’ampiezza della rosa. Ovviamente ancora non lo sappiamo con certezza, ma l’ex Zanetti dovrebbe essere l’ennesimo allenatore fatto saltare dall’Empoli.

H.VERONA (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric (34′ Ghilardi); Belahyane, Dani Silva (59′ Kastanos); Livramento (46′ Harroui) Suslov (59′ Mosquera), Lazovic; Tengstedt (79′ Sarr).

A Disp: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Corradi, Sishuba, Ajayi, Cissè.

Allenatore: Paolo Zanetti

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (69′ Henderson), Maleh (82′ Marianucci), Pezzella (69′ Ekong); Esposito (82′ Solbakken), Cacace; Pellegri (10′ Colombo).

A Disp: Perisan, Seghetti, Sambia, De Sciglio, Tosto, Belardinelli, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Di Bello di Brindisi. Assistenti: Scatragli/Moro. VAR: Marini/Paganessi.

Ammoniti: 11′ Dani Silva (V), 40′ Ghilardi (V), 74′ Maleh (E), 92′ Kastanos (V), Henderson (E).

LIVE MATCH

93′- L’Empoli espugna il “Bentegodi” imponendosi in maniera trionfale per 4-1. Decisiva la doppietta di Esposito, e i gol di Cacace e Colombo – subentrato a Pellegri – intervallato dal gol di Testgevdt. Nella ripresa gli uomini di D’Aversa hanno amministrato il match con grande autorità sfiorando la quinta rete in almeno due occasioni.

92′- Hanno qualcosa in sospeso Kastanos ed Henderson, inevitabile il giallo per entrambi.

91′- Cross basso di Cacace allontanato in fallo laterale.

91′- Spinge Cacace a sinistra, il suo cross per Solbakken anticipato in angolo da Ghilardi.

90′- Si entra nel primo dei tre minuti di recupero.

90′- Sinistro alle stelle di Colombo.

88′- Destro velenoso di Marianucci deviato in angolo da Montipò.

86′- Si procura un corner L’Hellas Verona, fanno buona guardia gli azzurri.

84′- Intanto registriamo una curiosa statistica: cinque gol complessivi per i fratelli Esposito, Sebastiano ha firmato la prima doppietta in serie A mentre Pio e Salvatore hanno messo a segno tre dei cinque con cui lo Spezia sta superando il Cittadella.

82′- Ultimi cambi per D’Aversa: Marianucci e Solbakken per Maleh ed Esposito

81′- Mosquera si mangia in maniera grossolana la palla del 4-2

79′- Ultimo cambio per l’Hellas: Sarr per Tengstedt

78′- Tchatchoua in mezzo per Mosquera, il colombiano non arriva per la deviazione aerea.

77′- Con l’esterno Tchatchoua la mette in mezzo, Vasquez blocca.

76′- Adesso preme con maggiore insistenza la squadra di Paolo Zanetti.

75′- Lungo lancio di Dawidowixz, Ismajli la fa sua.

74′- Maleh è il primo ammonito degli azzurri.

73′- Perde palla la squadra di D’Aversa, qualche errore in questa fase della gara è comprensibile che possano esserci.

71′- Destro a giro di Ekong a lato alla sinistra di Montipò.

69′- Doppio cambio di D’Aversa: Henderson ed Ekong per Anjorin e Pezzella.

68′- Si propone Cacace sulla destra, il suo cross viene intercettato, la fa sua Montipò.

67′- Ci prova Kastanos dalla lunga distanza con palla a lato.

66′- Spinge Tchatchoua, il suo destro nel cuore dell’area azzurra allontanato da Ismajli, perfeziona il disimpegno Gyasi.

64′- Percussione di Harroui, mette in area per Mosquera. Si gira l’attaccante colombiano ma il suo destro finisce a lato.

62′- Gyasi si mangia il 5-1 non riuscendo a deviare adeguatamente il cross basso invitante di Colombo.

61′- Harroui cerca proprio il neo entrato Mosquera, manca il contatto con la sfera che finisce a lato. Si riparte da Vasquez.

60′- Punizione lungo l’out sinistro per l’Hellas.

59′- Doppio cambio per gli scaligeri: Mosquera e Kastanos per Suslov e Dani Silva.

58′- Harroui pesca l’inserimento di Tchatchoua, il colpo di testa dell’esterno gialloblù non inquadra la porta di Vasquez.

56′- Harroui apparecchia la tavola per Tchatchoua, Dawidowidocz travolge Ismajli. Si riparte con una punizione per gli azzurri.

54′- Rimessa laterale in favore dell’Hellas Verona.

52′- Tengstedt in modo del tutto involontario serve Harroui, il suo destro da fuori finisce a lato.

51′- Possesso palla del Verona, gli uomini di Zanetti provano a rientrare in partita. Rimane a terra Maleh, Di Bello interrompe il gioco.

49′- Esposito nel cuore dell’area prolunga il cross da destra, palla a lato.

48′- Dalla bandierina Anjorin, Montipò smanaccia anticipando Goglichidze, sarà ancora corner per gli azzurri.

47′- Cacace obbliga Dawidowicz al corner.

46′- Ci prova da fuori Anjorin, il destro dell’inglese alto sopra la traversa.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato degli azzurri. Secondo cambio all’intervallo per Paolo Zanetti: Harroui per Livramento.

2° Tempo

49′- Un coro di fischi accoglie il rientro delle due squadre dagli spogliatoi per l’intervallo, un primo tempo da sballo degli azzurri che chiudono la prima frazione in vantaggio per 4-1, dominando in lungo e largo una sfida che alla vigilia si annunciava molto complicata.

48′- Ancora l’inglese di porta al limite dell’area, il suo sinistro non inquadra la porta avversaria.

48′- Assegnati due minuti di recupero, crediamo da questo momento visto che è stato perso del tempo per valutare l’intervento di Montipò su Anjorin.

47′- Revocato riteniamo giustamente il penalty.

46′- Di Bello viene richiamato al monitor.

45′- Da valutare il possibile intervento sulla palla dell’estremo difensore del Verona, si sta monitorando tutto in sala Var.

45′- RIGORE PER GLI AZZURRI! punito l’intervento di Montipò su Anjorin.

44′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, si avventa Davidowicz: il suo colpo di testa a lato.

43′- Prova a reagire il Verona guadagnando un tiro dalla bandierina, stavolta da sinistra

41′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Colombo cala il poker raccogliendo la respinta della barriera su tiro di Esposito, il suo sinistro passa fra una selva di gambe infilandosi all’angolino alla sinistra di Montipò.

40′- Ghilardi stende Colombo, giallo anche per lui.

39′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova Tchatchoua, il suo sinistro alto.

38′- Vasquez! il portiere colombiano dell’Empoli disinnesca il destro di Suslov.

38′- Ismajli interrompe il colpo di tacco di Tengstedt che intendeva servire un compagno arretrato.

37′- Vedremo come gli azzurri reagiranno a questo episodio negativo.

35′- Accorcia le distanze il Verona, alla prima occasione sinistro destro di Tengstedt all’angolino alla sinistra di Vasquez vanamente proteso in tuffo

34′- Zanetti opera il primo cambio: Ghilardi per Bradaric

32′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL sinistro vincente di Cacace, il tiro del neo zelandese deviato da Tchatchoua mette fuori causa Montipò

31′- Cacace guadagna una rimessa laterale. Breve check con il Var, c’era da valutare il possibile tocco di Belahyane

30′- Fa girare la palla in maniera piuttosto agevole la squadra di D’Aversa.

28′- Anjorin spende un giallo per fermare Lazovic nel cuore della linea mediana del campo.

26′- Gyasi raccoglie la sfera in seguito ad un errore in controllo di Bradaric, il suo cross viene intercettato dalla difesa scaligera. La fa sua Montipò.

24′- Sinistro di Anjorin completamente fuori misura, ma gli azzurri non si accontentano del doppio vantaggio.

23′- Continua ad imperversare la squadra di D’Aversa.

21′- Rumoreggia com’era facile immaginare il “Bentegodi”, la partita di oggi è molto importante per gli scaligeri. Approccio mortifero degli azzurri, capaci di prendere la partita in mano mettendo in campo pressione e grande aggressività.

19′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Esposito On fire raccoglie il servizio di Anjorin che aveva sfondato con una percussione centrale firmando la doppietta.

18′- Vantaggio pienamente meritato per gli uomini di D’Aversa per quanto visto fin qui.

16′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ancora lui, Sebastiano Esposito la sblocca con il piatto destro che viene intercettato da Magnani scavalcando Magnani

14′- Continua a spingere l’Empoli, arriva il terzo angolo.

14′- Confermata la decisione di campo.

12′- In corso la valutazione con il var per valutare il possibile cambio di colore del cartellino.

11′- Brutta entrata di Dani Silva ai danni di Colombo, Di Bello lo ammonisce.

10′- Non ce la fa Pellegri, al suo posto Colombo.

9′- Attenzione! finisce a terra Pellegri ricadendo dallo stacco aereo su cross di Pezzella. E’ a fondo campo con lo staff azzurro, Empoli momentaneamente in dieci.

7′- La squadra di D’Aversa come sua consuetudine ha avuto un ottimo approccio alla gara.

5′- Arriva anche il secondo angolo per gli azzurri.

3′- E’ dell’Empoli il primo angolo della partita, Tchatchoua ha anticipato oltre la linea di fondo Pezzella.

2′- Livramento va via ad Ismajli, il suo cross basso attraversa l’area piccola non trovando fortunatamente compagni.

1′- Il primo è squillo è degli azzurri – oggi in bianco- sinistro di Pezzella largo alla sinistra di Montipò.

1′- Il primo pallone del confronto viene giocato dall’Hellas Verona dell’ex Paolo Zanetti.

0′ – Rispetto alla formazione annunciata ieri non c’è Henderson ma c’è Cacace. La reale posizione in campo del neozelandese determinerà anche il modulo che potrebbe essere leggermente diverso da come scritto sopra.

1° Tempo