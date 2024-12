CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025, Stadio ” Tre Fontane” Roma, Domenica 8 dicembre 2024, ore 11:00

ROMA 2 EMPOLI 1

MARCATORI: 9′ Zefi (R), 26′ Gravelo (E), 32′ Misitano (R)

ROMA: 1 Marin, 4 Seck(45′ Reale), 7 Marazzott(90’Della Rocca)i, 8 Levak, 9 Misitano, 10 Graziani(79′ Marchetti), 14 Mirra, 16 Mannini, 22 Cama, 23 Di Nunzio, 34 Zefi (58′ Coletta)

A disposizione: 40 De Marzi, 11 Mlark, 15 Terlizzi, 18 Coletta, 19 Reale, 21 Almaviva, 24 Della Rocca, 26 Ivkovic, 28 Sugamele, 29 Marchetti, 37 Ceccarelli

ALL. Gianluca Falsini

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 4 Bacci, 7 EL Biache, 15 Falcusan, 27 Matteazzi(77′ Akpa), 33 Mannelli, 34 Bembnista(61′ Lauricella), 39 Baralla(61′ Bacciardi), 89 Campaniello(77′ Popov), 99 Gravelo (61′ Orlandi)

A disposizione: 29 Fuscaldo, 3 Majdandzic, 6 Asmussen, 8 Bacciardi, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 18 Lauricella, 77 Popov, 91 Rugani, 96 Orlandi, 97 Olivieri

ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Simone Gauzolino

Assistenti: Chichi, Chianese

Ammoniti: 31′ Seck (R), 62′ Di Nunzio (R), 78′ Misitano (R), 94′ Marin (R)

Espulsi:

-Non una brutta prestazione dei ragazzi oggi ma sicuramente qualche passo indietro rispetto alla partita di Coppa Italia Primavera, dove l’avversario era comunque di caratura inferiore rispetto a quello odierno. Si è cercato di dare continuità a quella prestazione confermando Baralla tra i titolari e da questo punto di vista ha ripagato con un’ottima prestazione. Meno bene Campaniello, Matteazzi e Mannelli che non hanno performato come al loro solito, con al contrario una prestazione veramente super di El Biache e Gravelo. Quest’ultimo è anche autore dell’unico gol di giornata azzurro, complice anche una difesa giallorossa non proprio attenta. Cambi che non hanno cambiato il vento della partita come sperato con l’Empoli che si è abbassata molto ed ha fatto fatica a ripartire dopo l’uscita dal campo di Gravelo, con Birindelli che ha lasciato il duo offensivo Campaniello-Orlandi. Unico dubbio che rimane è sulla tardività della seconda ondata di cambi, visto che i subentrati hanno avuto veramente poco tempo per incidere sulla partita, viste anche le numerose perdite di tempo della Roma. Oggi una nota di merito va sicuramente a Versari che con i suoi interventi e parate ha tenuto in bilico il match, soprattutto nella prima metà di gioco dove la Roma sembrava ad un passo dal chiudere la partita. Empoli che rimane a quota 14 punti in una posizione di classifica molto rischiosa e dovrà prepararsi bene per affrontare il prossimo match che è in casa contro il Monza.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: INIZIA LA PARTITA! Subito un’occasione per Gravelo che arriva al tiro

5′: Roma che attacca ed Empoli che aspetta bassa per ripartire

8′: Lancio di Marazzotti per Misitano ma fa buona guardia Mannelli che lascia sfilare il pallone

9′: GOL DELLA ROMA! Ripartenza veloce dei giallorossi guidata da Mannini e Graziani con quest’ultimo che appoggia al limite per Zefi che col destro trova l’angolino basso

10′: Super occasione per Gravelo che buca la difesa avversaria, ne salta uno ma viene rimontato da Di Nunzio prima di poter calciare

14′: Accelerazione di Gravelo sulla sinistra dove costringe Levak ad un intervento rischioso per fermarlo ma sul pallone

15′: Break centrale di El Biache che ne salta 3 e poi prova a combinare con Campaniello ma non riesce a chiudere il triangolo

17′: Prova l’imbucata Moray per Gravelo ma è sbagliata la potenza del passaggio

19′: DOPPIO MIRACOLO DI VERSARI. La Roma prende prima la traversa con Mannini da pochi passi e poi Versari fa un doppio intervento prodigioso su Misitano, mantenendo i suoi a galla

22′: Fallo clamoroso su Campaniello non ravvisato dall’arbitro e sul ribaltamento di fronte ancora protagonista Versari che nega la doppietta a Zefi

24′: Scambiano troppo facilmente il pallone Zefi e Cama in area di rigore dell’Empoli per poi liberare alla conclusione Levak deviata però in angolo

26′: GOOOOOOOOOO DELL’EMPOLI! Lancio dalla difesa per Campaniello che in allungo prolunga il pallone che sembrava ormai perso ma in agguato c’era Gravelo che anticipa il difensore avversario e col destro al volo trova il pareggio

28′: Risponde subito la Roma con un’imbucata per Zefi che non trova la porta a tu per tu con Versari

31′: Ammonito Seck per una trattenuta a centrocampo su Campaniello che tentava di arrivare sul pallone rinviato dalla difesa

32′: GOL DELLA ROMA ! Conclusione da fuori di Graziani con Versari che non respinge bene e sulla dormita difensiva arriva per primo Misitano che ribadisce in rete

36′: PALO clamoroso colpito da Falcusan su punizione battuta da Gravelo

39′: Cross di Bembnista dalla sinistra con Marin che in tuffo esce e anticipa Campaniello

42′: Gioco fermo per l’infortunio di Mannelli

42′: Riprende il gioco

45′: Ripartenza della Roma che non arriva però alla conclusione e finisce così il primo tempo !

SECONDO TEMPO

45′: Nella Roma fuori Seck dentro Reale

45′: Inizia il secondo tempo!

49′:Prova a suonare la carica con le sue accelerazioni El Biache

53′: Non riesce ad arrivare alla conclusione l’Empoli che ora è in avanti alla ricerca del gol

56′: Recupero palla clamoroso di Campaniello che porta ad un 2 contro 2 ma Gravelo scivola al momento di controllare il pallone

58′: Nella Roma fuori Zefi dentro Coletta

60′: Bella percussione centrale di Mannelli che poi si allunga troppo il pallone

61′: Nell’Empoli fuori Bembnista dentro Lauricella, fuori Baralla dentro Bacciardi, fuori Gravelo dentro Orlandi

62′: Subito protagonista Orlandi che viene steso al limite dell’area al momento del tiro da DI Nunzio

64′: Su punizione prova Orlandi a cercare il palo del portiere ma la palla non gira abbastanza

68′: Ritmo di gioco più basso in questa ripresa, dovuto anche alle condizioni meteo avverse con adesso anche la grandine

72′: Punizione pericoloso dell’Empoli con Mirra costretto a spedire la palla in angolo

75′: Finora hanno dato poco i cambi all’Empoli che perso la dinamicità di Gravelo e l’inventiva di Baralla

77′: Nell’Empoli fuori Campaniello dentro Popov, fuori anche Matteazzi dentro Akpa-Chukwu

79′: Nella Roma fuori Graziani dentro Marchetti

80′: Cross basso pericolosissimo di Akpa su cui non può arrivare nessuno

82′: Lauricella punta Marchetti sulla sinistra e lo supera ma si allunga troppo il pallone

84′: Roma che adesso prova a congelare la partita

84′: Brutta conclusione da fuori di Bacciardi con il giocatore azzurro che aveva opzioni migliori

87′: Poche azioni e poche emozioni in questo finale di partita

89′: Prova la conclusione da fuori Orlandi ma blocca Marin

90′: Nella Roma fuori Marazzotti dentro Della Rocca

90′: Concessi 5 minuti di recupero

93′: MIRACOLO DI MARIN! Cross dalla sinistra di Mannelli dopo una giocata di Lauricella e poi di testa Bacciardi si vede negare il gol del pareggio da una prodezza di Marin

95′: Finisce la partita!