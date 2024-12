UN VERONA “NERVOSO” – Verona squadra più “nervosa” della serie A con 5 espulsioni subite e 35 ammonizioni incassate (qui pari alla Lazio).

DA 252’ GIALLOBLU A SECCO DI GOL – Hellas a digiuno di gol da 252’: ultimo firmato Serdar al 18’ del match perso 1-3 a Firenze il 10 novembre scorso.

IL TURN-OVER GIALLOBLU – Verona una delle 3 compagini che fa sempre i 5 cambi per partita, 70 su 70 in 14 giornate, come Como e Venezia.

LE CARATTERISTICHE DELL’EMPOLI 2024/25 – Empoli squadra che manda in rete meno giocatori, appena 4 in 14 turni, come il Lecce, va in gol solo con i titolari, mai con i subentranti (come Venezia e Genoa) e che riposa più giorni tra una gara e l’altra di solo campionato, 100, come il Monza.

D’AVERSA “VEDE” QUOTA 100 – Con il successo del 4 novembre scorso sul Como, 1-0 al “Castellani-Computer Gross Arena”, Roberto D’Aversa ha toccato le 99 vittorie in carriera tecnica professionistica, di cui finora 38 in A, 36 in B, 13 di C, 8 di coppa Italia e 4 in altri tornei post-season. La prima assoluta risale al 17 agosto 2015, coppa Italia, Virtus Lanciano-Alessandria 1-0.

BILANCIO FAVOREVOLE PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO DI BELLO – Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro di Hellas Verona-Empoli. Ha diretto 18 volte gli azzurri, con un bilancio di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara risale alla Serie B 2011/12, Empoli-Juve Stabia, con gli azzurri che vinsero 2-1. Sempre in quella stagione ha diretto gli azzurri nel pareggio a Padova. Di Bello ritrova gli azzurri, sempre in B, nella stagione 2013/14 in occasione della vittoria sul campo del Brescia e del pari casalingo sempre con i lombardi. Prima direzione in A nella prima giornata del campionato 2014/15, la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese sempre in quella stagione doppia gara in Coppa Italia, il quarto turno col Genoa, vittoria per 2-0, e gli Ottavi con la Roma, sconfitta 2-1 dopo i tempi supplementari. Tre le gare dirette nella stagione 2015/16, la vittoria a Palermo per 1-0 e le sconfitte con Frosinone, 2-1 al Castellani, e Inter, 2-1 a San Siro; due nel campionato di Serie A 2016/17, i pareggi casalinghi con Roma e Torino; altrettante nel campionato 2018/19, entrambi al Castellani: 2-2 contro il Chievo Verona e 3-3 con il Parma. Il successo per 2-0 in casa del Cagliari e la sconfitta per 2-4 con il Milan nella stagione 2021/22 ed infine il pareggio per 0-0 contro la Juventus dello scorso settembre e la vittoria sul Como per 1-0 di qualche settimana fa. Sono 19 i precedenti con l’Hellas Verona, con nove vittorie gialloblu, sei pareggi e quattro sconfitte.

LIAM HENDERSON L’EX DI GIORNATA – Un solo ex nella sfida tra Empoli e Hellas Verona. Si tratta di Liam Henderson, con il centrocampista scozzese che ha giocato 35 gare con tre gol tra Serie A e Serie B con il Verona nelle stagioni 2018/19 e 2019/20.

GARA DA EX PER MISTER ZANETTI – Ex di giornata Paolo Zanetti: prima da calciatore sommando 57 presenze e 2 gol dal 2003/04 al 2005/06, poi 10 vittorie, 13 pareggi e 21 sconfitte in 44 panchine ufficiali da tecnico, dal luglio 2022 al settembre 2023.

SQUADRE DI ZANETTI SEMPRE IN RETE CONTRO L’EMPOLI – Paolo Zanetti affronta stasera per la sesta volta l’Empoli, da allenatore. Finora 2 suoi successi, 2 pareggi ed 1 affermazione toscana, con squadre del mister gialloblu sempre in rete, 7 gol totali in 450’ disputati.

D’AVERSA IN SVANTAGGIO NEI 6 INCROCI CONTRO L’HELLAS VERONA – Roberto D’Aversa – da tecnico – in svantaggio contro i gialloblu scaligeri: 1 sua vittoria, 1 pareggio e 4 affermazioni gialloblu, con veneti sempre in gol nei 540’ presi in esame, totale di 10 marcature.

PARI NELL’UNICO PRECEDENTE TRA I DUE TECNICI – Nell’unico confronto tecnico fra Paolo Zanetti e Roberto D’Aversa è stato pareggio nella A 2021/22, Sampdoria-Venezia 1-1 a Marassi.