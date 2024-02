Il difensore azzurro Sebastiano Luperto, oggi il migliore in campo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel dopo gara con il Genoa.

“Buon punto contro una squadra attrezzata e forte. Occorre continuità nei risultati e da tre partite le cose stanno andando bene. Con Nicola è cambiato qualcosa dal punto di vista mentale, anche tatticamente ci stiamo adattando alle sue richieste”.

Il mio salvataggio?

“Quando fai qualcosa di fondamentale è ovvio essere contenti. Sono il classico giocatore che cura ogni dettaglio per rendere al massimo. A me interessa che la squadra faccia bene e si salvi. Davanti ci sono calciatori come Niang, Cambiaghi e Cancellieri che possono fare la differenza”.