Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio a reti inviolate per 0-0 dal confronto interno odierno con il Genoa:

CAPRILE: 6 Salva nel finale con un ottimo riflesso sul velenoso sinistro di Gudmundsson, per il resto svolge al meglio l’ordinaria amministrazione.

ISMAJLI: 6.5 Gara ordinata dell’albanese che ha il merito di annullare in maniera costante Retegui.

WALUKIEWICZ: 6 Rispetto alle ultime due uscite non palesa quella perfezione mostrata. Qualche errore di troppo che non si concretizza anche per le mancanze degli avversari. Rimedia giallo pesante che lo vedrà saltare la prossima trasferta di Salerno.

LUPERTO: 7 Partita mastodontica da parte dell’ex Napoli che non sbaglia praticamente niente ed ogni presente quando tocca a lui ciliegina della sua personale partita il salvataggio sulla linea su tiro di Spence.

BERESZYNSKI: 6 Ordinato e preciso. Dalla sua fascia di competenza non arrivano pericoli e si districa bene anche quando tocca a lui muovere la palla.

CACACE: 6 Buon approccio alla gara del neo zelandese che soprattutto nel finale da un fattivo contributo alla spinta offensiva.

GRASSI: 6.5 Gara di sostanza e solidità. Bravo in entrambi le fasi dimostrando una grande crescita in fase di sviluppo.

KOVALENKO: 5.5 Messo in campo a gara in corsa, rientrante da un lungo stop, non si accende praticamente mai commettendo qualche errore di troppo.

MALEH: 6.5 Dopo Torino conferma di essere tornato ad essere il giocatore ammirato ad inizio stagione. Inarrestabile, si muove a tutto campo ed in fase di non possesso rasenta la perfezione.

GYASI: 6 Anche oggi gara di sacrificio mettendo sempre a disposizione della squadra sulle due fasce. Con un pizzico di precisione in più quando muove palla con più precisione potrebbe diventare un giocatore molto prezioso.

ZURKOWSKI: 6 Era impossibile pensare che il polacco potesse reiterare la partita fatta con il Monza, detto questo dobbiamo registrare un passo indietro. Gara di grande voglia dimostrando carattere con un bel tiro da fuori.

DESTRO: 6 Ci prova di tacco dopo pochi minuti dal suo ingresso. Per il resto c’è poco da aggiungere, l’atteggiamento però è piaciuto.

CAMBIAGHI: 6.5 Primo tempo da incorniciare. Spazia molto e crea situazioni molto pericolose. All’inizio sfiora il gol con una grande giocata alla distanza cala e il cambio è inevitabile.

FAZZINI: SV

CERRI: 5,5 Tanto lavoro per la squadra ma non c’è concretezza e cattiveria.

CANCELLIERI: 5.5 Non arrivano gli strappi che da lui ci si attendevano in una gara così bloccata. Prestazione non sufficiente.

MISTER NICOLA: 6 Oggi era importante portare avanti la striscia dei risultati positivi, e questo è stato fatto squadra attenta e precisa in fase difensiva. Si fa davvero fatica a pensare che questo modo di difendere lo si veda soltanto da tre partite. La sensazione è che oggi siano mancate qualche idee in fase di proposizione affidandosi troppo alle giocate di Cambiaghi ed ai lanci lunghi. La sua mano si inizia a vedere sempre di più, anche oggi è piaciuto l’atteggiamento e venerdì a Salerno si dovranno raccogliere i frutti del lavoro.