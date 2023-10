Il difensore e capitano azzurro, Sebastiano Luperto, ha rilasciato un intervista a Radio Sportiva.

SULLA SOSTA E IL RITORNO DI ANDREAZZOLI

“La sosta è arrivata nel momento giusto perché ci ha consentito di lavorare sul campo con il mister. Io e altri ragazzi già lo conoscevamo, ma gli altri no e questo periodo è utile perché tutti possono assimilare i suoi concetti. Il mister ha grandissima esperienza, sono sicuro che ci aiuterà, noi dovremo impegnarci al massimo. Sono sicuro e fiducioso che tutto andrà per il verso giusto”.

SULL’ESSERE CAPITANO

“C’è più responsabilità ‘positiva’, mi stimola. Cerco di trasmettere la mia esperienza ai più giovani, spero che recepiscano bene i miei consigli”.

SULLA LOTTA SALVEZZA E SUL CAMPIONATO

“Sicuramente mi aspettavo un campionato difficile perché dalla B sono salite squadre attrezzate. Ma è ancora lunga, i livelli si vedranno e lotteremo per la salvezza. Chi mi sta stupendo di più in generale? Fiorentina e Inter risaltano per qualità e gioco offerti”.

SUL DERBY CON LA FIORENTINA

“Bisogna fare una partita di sacrificio e soffrire insieme, i viola palleggiano molto bene e creano tante occasioni. Al tempo stesso dovremo portare in campo quanto stiamo provando in questi giorni per provare a fare risultato”.

SULLE 100 PRESENZE IN AZZURRO

“Non me lo sarei mai aspettato di raggiungere questo traguardo, ne sono orgoglioso. L’Empoli è una società seria, punta sul lavoro fatto bene con i giovani. L’obiettivo collettivo è la salvezza, se ci arriviamo anche gli obiettivi personali arriveranno di conseguenza”.

SU BALDANZI

“La sua qualità più grande è quando gioca sottopunta, con l’ultima giocata o l’assist per il compagno, è molto forte in questo. Gli consiglio di continuare così e rimanere con i piedi per terra, la strada è ancora lunga, può far bene ed è un peccato sprecare questa occasione”.

SU PARISI E VICARIO

“Con Fabiano mi sento spesso, sono contento che stia facendo bene, se lo merita. Anche con Guglielmo e Bandinelli siamo in contatto, abbiamo un grandissimo rapporto”.