Il difensore azzurro Luca Marianucci ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A ieri sera nella gara con il Como. Queste le sue parole rilasciate a Dazn:

“Come tutti quelli che hanno avuto questa occasione, le sensazioni che ho provato sono tantissime. È arrivato in una serata in cui abbiamo vinto, i tre punti mancavano da un po’, sono felicissimo per me e per la squadra”.

Per lei quella dell’Empoli è una maglia importante.

“Sì, è il 13esimo anno che sono qua, ormai è una seconda casa. L’esordio con l’Empoli è tutto quello che sognavo da quando sono qui”.

Punta a ritagliarsi un po’ di spazio malgrado davanti abbia difensori importanti?

“Ho avuto occasione di giocare in Coppa Italia… È una fortuna avere giocatori così forti in squadra, tutti i giorni puoi imparare cose nuove e usarle come ispirazione per migliorare sempre”.

Non era semplicissimo giocare contro il Como.

“No, ma noi siamo un gruppo forte, una difesa forte… Difendiamo tutti insieme, siamo riusciti a fermarli come abbiamo potuto e siamo stati bravi”.

La guardate la classifica?

“Prima della partita ci eravamo detti che era importantissima, uno scontro diretto, era molto importante fare punti. Mancava il gol in casa, siamo stati bravi, ma dobbiamo pensare subito alla prossima. Lavoreremo per Lecce da domani”.