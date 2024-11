Si è giocata l’11a giornata di Serie A che si è aperta con il ritorno alla vittoria in casa del Bologna che batte il Lecce di misura grazie a una rete nel finale di Orsolini. Torna alla vittoria anche la Juve che vince a Udinese e il Milan che sbanca Monza soffrendo molto specialmente nel primo tempo dove il Monza ha avuto almeno tre grandi occasioni per il vantaggio. Nelle gare della domenica show dell’Atalanta che vince 3-0 a Napoli con la doppietta di Lookman e del solito Retegui. Continua il grande momento della Fiorentina che vince a Torino con un gol di Kean confermandosi nelle zone alte di classifica. Grande vittoria del Verona che batte la Roma e risale in classifica. Continua la crisi della Roma con Juric di nuovo a forte rischio esonero. L’Inter soffre contro un bel Venezia ma vince con un gol di Lautaro. Polemiche nel finale per un gol annullato al Venezia al 96′. Al Castellani importantissimo successo dell’Empoli che batte il Como con un grande gol di Pellegri e del Genoa che vince a Parma e si rilancia nella corsa alla salvezza. Nel finale debutto nel Genoa per Mario Balotelli. Vince anche la Lazio con il Cagliari con i sardi che hanno chiuso la gara in 9 uomini per le espulsioni di Mina e Adopo. Pochi giorni e si torna in campo con un anticipo già giovedì sera per la 12a giornata.

Questi i risultati e la classifica:

BOLOGNA-LECCE 1-0

UDINESE-JUVENTUS 0-2

MONZA-MILAN 0-1

NAPOLI-ATALANTA 0-3

TORINO-FIORENTINA 0-1

VERONA-ROMA 3-2

INTER-VENEZIA 1-0

EMPOLI-COMO 1-0

PARMA-GENOA 0-1

LAZIO-CAGLIARI 2-1