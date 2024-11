Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della gara vinta con il Como. Vi riportiamo la conferenza stampa in versione audio e testo, domani dalle 12 (come da disposizione delle Lega) metteremo il video.

Questa era una partita da un peso importante.

“Come ho detto ieri sarebbe stata una partita importante contro una diretta concorrente. Ci tenevamo per i nostri tifosi, ora è giusto festeggiare. La prestazione, soprattutto nel secondo tempo ci deve insegnare che dobbiamo migliorare e concretizzare di più”



Può fare affidamento su Pellegri.

“Lui è un calciatore completo, dobbiamo essere bravi e fortunati senza che vengano fuori quelle problematiche che ha passato. Ha fatto una grande prestazione, è importante contare su più giocatori con partite così ravvicinate”



Qual è stato lo switch nell’intervallo?

“Questa squadra ha sempre dimostrato di concedere poco, nell’intervallo gli ho chiesto solo coraggio. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche scelta, nel secondo tempo sono entrati più convinti”

Siete stati bravi a gestire una gara sporca?

“Dipende sempre che ci si aspetta da noi. In una situazione di emergenza è vero che non creo alibi, perché credo che davvero dobbiamo trovare delle soluzioni. La partita talvolta è stata sporca, loro cercavano lanci lunghi e non era semplice rimanere compatti. Tecnicamente si poteva far meglio, dobbiamo ragionare su chi siamo e sul nostro percorso”

Oggi quelli che ha messo in campo l’hanno soddisfatta?

“Dovrei fare tanti nomi, quando questi ragazzi vanno in campo da squadra danno sempre tutto. Questa vittoria è importante per la classifica, per i tifosi, ma soprattutto per i ragazzi. Non ci dobbiamo sedere, non si è fatto nulla, la strada è lunghissima”

Questa è la vittoria della calma nel vincere una gara complicata?

“Loro venivano da una pesante sconfitta in casa più penalizzante, hanno usato un difensore come mediano. Hanno rispettato i miei ragazzi. Non era semplice, non dovevamo avere fretta di fare assolutamente gol nell’immediato. Perché così fai errori sotto l’aspetto tecnico”

Avete battuto una squadra di grande valore

“Noi ce la possiamo giocare con tutti. Noi siamo un club che cerca di investire nel proprio settore giovanile, con l’obiettivo della salvezza. Sono politiche diverse, il Como ha già investito tanto. Sono ben felice di rappresentare questa realtà e non cambierei nessuno dei miei con quelli del Como”

Ha molti margini di miglioramento l’Empoli?

“Era inimmaginabile pensarci a questo punto, ma stasera i ragazzi hanno dimostrato di avere tantissimi margini di miglioramento. A volte basta un episodio a cambiare le partite, i ragazzi hanno dimostrato maturità”