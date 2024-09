“Ripartiamo con ottimismo ed entusiasmo – afferma il Responsabile dell’Area Tecnica del Settore Giovanile azzurro Matteo Silvestri -. Gli obiettivi sono gli stessi: la crescita dei ragazzi, farli stare in un ambiente sereno, farli divertire e venire al campo sempre con il sorriso. Dopo tutti questi aspetti, naturalmente, c’è anche quello del risultato che per noi è una conseguenza del fare quanto detto prima”.

Prosegue il lavoro sulla crescita dei giovani sotto ogni aspetto.

“Da sempre la filosofia del Club è lavorare con i giovani, con il settore giovanile e di portare il più possibile i ragazzi in prima squadra ogni anno. Questo grazie alla famiglia Corsi, con il presidente Fabrizio Corsi e la vice presidente e AD Rebecca Corsi, allo staff della prima squadra con il Direttore Roberto Gemmi, Armando Perna e mister D’Aversa. Con Federico Bargagna sentiamo la loro vicinanza e il loro supporto, in modo che il settore giovanile sia importante e ci sia un collegamento forte con la prima squadra”.

Iniziamo dalla Under 17, con i ragazzi del 2008 nuovamente allenati da mister Filippeschi come accaduto due anni fa. Che tipo di percorso si attende?

“Sì, il gruppo dei 2008 ritrova mister Filippeschi come avvenuto in Under 15, fu una grandissima stagione culminata con la finale Scudetto. Siamo curiosi di vedere come sono cresciuti i ragazzi in questo periodo. Ogni anno per loro sarà sempre più difficile perché vengono da stagioni in cui hanno fatto molto bene e, come si sa, nel calcio confermarsi è sempre la cosa più complicata. Ma siamo fiduciosi che grazie al lavoro di mister Filippeschi, del suo staff e dei ragazzi sarà un’ottima stagione”.

L’Under 16, affidata quest’anno a mister Lorenzo Tonelli, viene da una stagione importante: qual è il prossimo step di crescita?

“C’è curiosità e fiducia. Mister Tonelli è alla prima esperienza vera da allenatore, è un ragazzo eccezionale che si è messo a completa disposizione ed ha grande voglia di intraprendere questo percorso nuovo per lui. C’è curiosità nel vedere i 2009 confermare le ottime cose fatte lo scorso anno in Under 15”.

I ragazzi del 2010 hanno iniziato il loro percorso nell’Attività agonistica. Cosa si aspetta dall’Under 15 di mister Stefano Lo Russo?

“Siamo ottimisti anche per questa categoria. Mister Lo Russo è tanti anni che allena con noi. Lui insieme al suo staff troveranno gli strumenti giusti per far sì che al primo anno di attività agonistica i ragazzi possano proseguire le belle cose mostrare in Attività di Base. L’Under 15 è il primo campionato nazionale che affrontano e ci sono dei ragazzi che provengono da fuori regione, dovremo essere bravi con il mister a farli integrare”.

C’è un lavoro di grande collaborazione con l’Attività di Base.

“Per noi è il vero motore del nostro settore giovanile, per la filosofia del Club è il serbatoio più grande da dove attingere per formare i gruppi dell’attività agonistica. Per noi è fondamentale il lavoro del responsabile Tommaso Dalledonne e di tutte quelle persone, che si vedono meno ma danno un contributo preziosissimo, che si mettono a disposizione dei nostri ragazzi perché abbiano una stagione serena”.