L’Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per Empoli.-Juventus, gara valida per la quarta giornata di in programma sabato 14 settembre alle 18.00 al Carlo Castellani

La prevendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse nella giornata di sabato e non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per la gara.

Empoli Football Club consiglia vivamente di arrivare al Carlo Castellani – Computer Gross Arena con largo anticipo (l’apertura dei cancelli sarà circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.00) per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso dello stadio e favorire l’accesso degli sportivi all’interno dello stadio. Si ricorda che iIn concomitanza con l’allestimento della fiera di settembre, gli stalli del parcheggio del Parco di Serravalle sono limitati. Si consiglia a tutti i tifosi empolesi di giungere alla partita a piedi o in bici, per una migliore gestione della viabilità.