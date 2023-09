Sfida numero 15 quella di lunedi tra Empoli e Juventus, con un bilancio, nei 14 precedenti al Castellani, di 3 successi azzurri, 2 pareggi e 9 vittorie dei bianconeri.

La prima gara tra Empoli e Juventus in casa azzurra risale alla stagione 1986/87, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che furono sconfitti 1-0 (gol di Brio) nella sfida giocata a Firenze. Un anno dopo la prima storica vittoria azzurra nella prima in assoluto al Castellani contro i bianconeri, con Johnny Ekström a decidere la sfide del settembre 1987. Si deve attendere dieci anni per un nuovo confronto: Serie A 1997/98, l’Empoli di Spalletti è battuto 1-0 della Juventus di Lippi (rete di Pecchia) in una sfida che passerà alla storia per il discusso gol fantasma di Bianconi. Un anno dopo, proprio Bianconi, regalò il successo agli azzurri di Orrico che superarono 1-0 la Juventus di Ancelotti.

Arriviamo agli anni Duemila, con le due squadre che tornarono ad affrontarsi nella stagione 2002-03, con la Juventus che vinse 2-0 grazie alla doppietta di Del Piero. Nella stagione successiva, la tripletta di Rocchi risponde a quella di Trezeguet, in una gara rocambolesca che si chiude 3-3. Empoli retrocesso e subito ripromosso, che ritrova la Juventus nella prima casalinga del campionato 2005/06, con la squadra di Capello che si impose 4-0 (con la doppietta di Trezeguet e le reti di Vieira e Camoranesi). La sfida con i bianconeri (con la Juventus retrocessa in B per il caso Calciopoli) torna con un doppio confronto nella stagione 2007/08: nella gara di Coppa Italia l’Empoli vinse 2-1 con le reti di Pozzi e Abate, con Iaquinta nel finale ad accorciare per i bianconeri, in campionato la gara si chiuse sullo 0-0.

Arriviamo agli ultimi precedenti al Castellani CG Arena, quasi tutti favorevoli ai piemontesi: nel campionato 2014/15 i bianconeri superarono 2-0 l’Empoli di Sarri con gol di Pirlo e Morata; un anno dopo, dopo il vantaggio azzurro di Maccarone, la rimonta juventina firmata Mandzukic, Evra e Dybala; nell’ottobre del 2016, la Juventus vinse 3-0 con Dybala e la doppietta di Higuain e nell’ottobre del 2018, Juventus vittoriosa 2-1 con la doppietta di Cristiano Ronlado a ribalatare il gol di Caputo. Il penultimo precedente risale a due stagioni fa con vittoria per 3-2 della Juve: al vantaggio biaconero risponde Zurkowski, poi una doppietta di Vlahovic con La Mantia ad accorciare. L’ultimo precedente è di quelli da sogno: maggio 2023 Empoli-Juventus 4-1. Caputo su rigore, Luperto ed ancora Caputo, poi accorcia Chiesa ma Piccoli serve il poker.

Vediamo la cronistoria dei match giocati ad Empoli tra azzurri e bianconeri:

1986/87 Serie A 0-1

1987/88 Serie A 1-0

1997/98 Serie A 0-1

1998/99 Serie A 1-0

2002/03 Serie A 0-2

2003/04 Serie A 3-3

2005/06 Serie A 0-4

2007/08 Serie A 0-0

2014/15 Serie A 0-2

2015/16 Serie A 1-3

2016/17 Serie A 0-3

2018/19 Serie A 1-2

2021/22 Serie A 2-3

2022/23 Serie A 4-1