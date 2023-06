Potrebbe esserci una richiesta per il terzino destro Francesco Donati, di rientro dall’Ascoli. Infatti per lui ci sarebbero le attenzioni del Benevento che sta provando a costruire una squadra molto forte per vincere il campionato di C e tornare in serie B. Da dire poi che chi oggi ha in mano la direzione sportiva della squadra sannita conosce molto bene il ragazzo.

La situazione però non dovrebbe decollare. Al di là della “discesa” in serie C, che potrebbe essere cosa non gradita al ragazzo, si registra la ferma volontà azzurra di trattenere il giocatore e provarlo durante l’estate. Il piano di Monteboro dovrebbe essere quello di fare di Donati, almeno per la stagione prossima, l’alternativa prima ad Ebuehi. Non sono da escludere situazione diverse ma, ammesse e non concesse, si potranno ponderare solo a fine mercato.