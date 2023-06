La società azzurra comunica i rinnovi pluriennali dei contratti del Responsabile del Settore Giovanile Federico Bargagna e del Responsabile dell’Area Tecnica del settore giovanile Matteo Silvestri.

“Il nostro obiettivo – ha affermato Bargagna – rimane la crescita dei ragazzi, proseguendo quanto abbiamo fatto nel corso di questi anni. Lavoreremo con dedizione ed entusiasmo, in sinergia con tutte le componenti, per un settore giovanile che continui ad essere all’altezza della storia dell’Empoli. Ringrazio la società per questo nuovo attestato di fiducia”.

“Daremo continuità al lavoro sviluppato in queste stagioni – ha aggiunto Silvestri – con l’obiettivo di far crescere i nostri ragazzi nel miglior contesto possibile e dare loro tutti gli strumenti necessari per farli esprimere al meglio. Accompagnare il giovane durante il suo percorso formativo è e sarà un aspetto centrale. Ci tengo a ringraziare il club per la fiducia che mi ha dimostrato ancora una volta, sarà un ulteriore stimolo per crescere e raggiungere tutti insieme i traguardi migliori”.