Il mercato estivo 2023 dell’Empoli potrebbe raccontarci un ritorno di quelli davvero belli. Che sarebbe ancor più suggestivo vista la confermata presenza di Ciccio Caputo che con lui ha giocato in un campionato stratosferico. Parliamo dell’indimenticato Miha Zajc. Lo sloveno classe 1994 è in uscita dal Fenerbache e vorrebbe tornare a giocare nel campionato italiano. In Turchia l’esperienza di Zajc non è stata forse quella sperata, ed anche per questo c’è voglia di provare a tornare “alle origini” ed in un campionato più nelle sue corde. L’Empoli potrebbe cavalcare questo desiderio.

In un calcio dove ormai con le cinque sostituzioni si gioca una partita dentro la partita, avere un elemento come Zajc in una zona di campo molto importante, potrebbe essere fonte di alternative davvero interessanti. Una situazione, questa, che non va letta come possibile soltanto in caso di cessione di Baldanzi, proprio per il principio sopra espresso. Da Monteboro ci si sta pensando e l’idea di far rimettere la casacca azzurra a Zajc è più che una suggestione.

L’operazione, questo va detto, si rende ancor più agevolata dal fatto che Zajc è a fine contratto con i gialloblù e di fatto (non sono attese novità da questo punto di vista) è svincolato e senza costi di cartellino. Ricordiamo che Zajc venne ceduto proprio al club di Istanbul nel gennaio del 2019 dopo che l’Empoli venne affidato a Beppe Iachini. Agli azzurri andarono 6,5 milioni ed il prestito gratuito di Ucan. Vedremo nei prossimi giorni se l’indiscrezione prenderà una determinata strada o meno, con l’idea Zajc che potrebbe scaldare il mercato estivo dell’Empoli.