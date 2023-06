Sembra sempre più a tinte bianconere il futuro di Fabiano Parisi. Stando alle ultime, anche se per essere onesti non abbiamo tutte le conferme del caso, il giocatore avrebbe fatto capire il gradimento verso la destinazione e si starebbe già lavorando a quello che potrebbe essere un accordo di massima. L’entourage del giocatore avrebbe fatto capire che questa è la migliore delle possibilità, andando a chiudere le altre porte.

Sempre stando ad alcuni beninformati del calciomercato, a breve dovrebbe esserci un incontro anche tra le due società per parlare di costi e contratto. Da capire con certezza quella che sarà la richiesta di Monteboro, da li la Juve potrebbe intanto bloccare il giocatore e poi andare all’affondo dopo aver sistemato alcune questioni che porteranno danari nelle casse piemontesi. Per fatta non la possiamo dare, ma la Juve è adesso nettamente in pole per il terzino sinistro irpino.