In attesa di novità sul fronte Vicario, l’Empoli si guarda attorno per non farsi trovare impreparata. Serve infatti un portiere affidabile, che possa sostituire egregiamente il numero uno friulano. E non sarà comunque un’impresa facile per nessuno, vista la bravura dimostrata da Vicario in questo biennio in azzurro.

Dopo Caprile, Cragno e qualche fantasioso ritorno, la società pare che sia monitorando anche Emil Audero, estremo difensore appena retrocesso con la maglia della Sampdoria. Almeno stando alla Gazzetta dello Sport, che ritiene che l’Empoli possa fare un’offerta ai blucerchiati. Si tratta di un giocatore sicuramente esperto, nonostante abbia appena 26 anni, che vanta numerose stagioni da titolare in Serie A. Cresciuto nel vivaio della Juventus, con Vicario ha in comune la militanza nel Venezia: nel 2017-28 hanno giocato assieme tra le fila dei lagunari, con Audero che riuscì a prendersi il posto da titolare a scapito proprio di Guglielmo.