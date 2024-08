La Carrarese, neopromossa in serie B, starebbe sondando il terreno per arrivare a Stiven Shpendi. Shpendi, arrivato a Empoli la scorsa stagione, sta cercando di ritagliarsi uno spazio sotto la guida di mister D’Aversa. Tuttavia, nonostante le sue potenzialità, la sensazione è che il giocatore possa essere ancora acerbo per la Serie A. Un’annata da protagonista in Serie B potrebbe rappresentare la soluzione ideale per accelerare la sua crescita e allo stesso tempo fornire alla Carrarese un rinforzo di qualità.

La situazione contrattuale di Shpendi è però complessa. Il giocatore è ancora in prestito dal Cesena, con un obbligo di riscatto che scatterà a giugno 2025. Questo significa che per la Carrarese, qualora volesse assicurarsi le prestazioni del giovane talento, sarebbe necessaria una manovra congiunta con il club romagnolo.

Una trattativa che difficilmente si concretizzerà nel breve termine, ma che potrebbe diventare un’opzione realistica nel finale di mercato. Capiremo tra un po’ quella che, su tutto, sarà la volontà di Monteboro per il giovane attaccante.