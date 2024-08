Prosegue la preparazione degli azzurri che guardano all’ultimo test precampionato, quello che si giocherà domani sera al Castellani contro la Samp. Nessuna particolare novità, né per quanto concerne il lavoro, né per quanto concerne l’infermeria. Sotto quest’ultimo punto c’è da registrare il netto miglioramento sia di Grassi che di Walu, nessuno dei due però dovrebbe essere disponibile domani. Restando sul discorso indisponibili si vanno ad inserire i nomi di Nabian, Belardinelli, Perisan e Zurkowski. Per quanto riguarda invece il lavoro, mister D’Aversa adesso sta cercando di mettere benzina dentro le gambe dei giocatori, passato il momento di maggior carico.

Si lavora principalmente guardando al 3-4-2-1 come modulo, un sistema fluido che porta a vedere le tre punte in linea, cosi come un centrocampo più folto in fase di ripiegamento. In fase di possesso c’è una cura maniacale per l’attacco della profondità e per la velocità con cui il pallone deve girare ed arrivare in zona pericolosa. Un “dualismo” interessante è quello che vede protagonisti Gyasi e Stojanovic con lo sloveno a far vedere cose interessanti. Piace Esposito che si applica davvero in maniera intensa, dimostrando anche un feeling con il gol. Altro elemento che merita una menzione è il portiere Chiorra, cresciuto davvero tanto e pronto per fare il secondo in serie A.

Questa sera, venerdi 2 agosto, ultimo allenamento della fase di ritiro. Domani la gara con la Samp e dalla settimana prossima si entrerà nella fase ufficiale della stagione.