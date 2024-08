Lo diciamo ormai da un po’ e lo avevamo ribadito a margine del ritorno di Zurkowski in azzurro. Duccio Degli Innocenti passa allo Spezia con la formula del prestito din diritto di riscatto e contro riscatto. Gli Spezini potranno far valere il loro diritto con una cifra di circa due milioni e mezzo, mentre con uno in più l’Empoli – se lo Spezia dovesse esercitare – si potrà riprendere il giocatore.

Degli Innocenti si era distinto in questa fase di ritiro ma, logicamente, lo Spezia voleva subito una contropartita per lasciar partire Zurkowski senza guadagno momentaneo. Vedremo il prossimo anno se questo sarà solo un arrivederci o un addio. A Duccio l’augurio di un altro bel campionato in B.