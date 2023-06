Il futuro di Guglielmo Vicario sembra segnato: dopo le due fantastiche stagioni in azzurro, che lo hanno consacrato come uno dei più forti portieri della Serie A, è pronto a lasciare Empoli e a fare il cosiddetto salto di qualità. Ancora siamo nel campo delle ipotesi, naturalmente, visto che offerte vere e proprio non sono arrivate sulla scrivania di Accardi. Si parla insistentemente dell’Inter, che lo avrebbe messo in cima ai pensieri in caso di addio di Onana. Oppure di estero, con alcune squadre di Premier che lo stanno attenzionando seriamente. Ma potrebbero non essere le uniche soluzioni.

L’edizione fiorentina de La Repubblica parla di un interesse da parte della Fiorentina, decisa a rinforzare la porta. A dire il vero anche lo scorso anno Vicario era finito negli appunti di Pradé, venendo però scavalcato da Gollini, che arrivò in viola in prestito dall’Atalanta e che venne poi dirottato al Napoli – in cambio di Sirigu – a causa delle sue pessime prestazioni. Difficile secondo noi che possa materializzarsi un’offerta congrua alle aspettative del Presidente Corsi, che per il portierone chiede almeno 20 milioni. Da parte viola sognare è, per carità, lecito – naturalmente dipenderà da quanti interessamenti per Vicario ci saranno – ma al momento è dura che Commisso possa soddisfare le richieste economiche dell’Empoli.