Nessuna situazione da decifrare, nessun nodo da sciogliere, nessuna telenovela strana, nessun dubbio! Paolo Zanetti è l’allenatore dell’Empoli e lo sarà anche per la stagione sportiva 2023/24. Se qualcuno aspettava qualche tipo di comunicato o di conferma, e non trovandolo si è trovato nella non comprensione della situazione, sciogliamo con piacere tutti gli eventuali dubbi andando a confermare che ci sarà continuità rispetto al progetto avviato lo scorso anno.

Come anticipato proprio su queste pagine, la volontà di andare avanti in azzurro da parte di Pietro Accardi è stata lo snodo principale a qualsiasi eventuale garanzia o dubbio che potesse esserci da parte del tecnico vicentino. Anche se per dovere di cronaca, ed onestà, dobbiamo dire che di dubbi non ce ne sono stati. C’è anzi grande motivazione di proseguire il lavoro con la stessa squadra dirigenziale e di provare, tutti assieme, a scrivere quella pagina di storia che tutta Empoli sogna.

Al momento Zanetti si sta godendo le meritate ferie, al suo ritorno potrebbero essere aggiustate alcune cose a livello burocratico. Al momento quindi non siamo in grado di poter dire se il contratto verrà ritoccato con un adeguamento o, magari, con un prolungamento. Quello che di CERTO E SICURO C’E’ è che la panchina dell’Empoli 2023/24 sarà ancora di PAOLO ZANETTI.