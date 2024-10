Il rigore concesso ieri al Napoli per il presunto fallo di Anjorin su Politano ha suscitato molte polemiche. Ecco la spiegazione che ha dato Graziano Cesari, moviolista di Mediaset, durante la trasmissione Pressing:

“Minuto 60, l’arbitro è Abisso. Episodio contestato dalla squadra toscana. A contatto Anjorin con Politano, che cade a terra. L’arbitro non ha il minimo dubbio e concede il rigore, è posizionato benissimo Abisso. Il calciatore dell’Empoli non tocca mai il pallone. Non c’è però nessun contatto fra i due piedi, Politano e Anjorin. L’arbitro concede il calcio di rigore per il punto di contatto che vi mostriamo con la freccia: sono le due gambe. Non ci sono altri motivi per concedere il rigore. Il Var non è intervenuto perché il contatto lo vede l’arbitro che è lì, ha una visione chiara.”

Riccardo Trevisani lo ha interrotto: “Il tavolo dice che è facilmente non rigore perché si vede che Anjorin prova a non intervenire come ha fatto Reijnders. Ma gli arbitri ormai fanno finta di non vedere questo linguaggio del corpo. Quello che dico io è che tutto complicato perché c’è sempre questa protezione continua nei loro confronti”.

Ivan Zazzaroni non è d’accordo “Se mi avessero fischiato un rigore contro così mi sarei arrabbiato ma c’è ostruzione involontaria su Politano che sposta il pallone a sinistra”

La risposta di Trevisani: “Rocchi ha detto che per fischiare un rigore deve essere una cosa seria. Ivan fai il bravo, ma ti sembri un rigore serio? Diamone sei a partita visto che i calciatori volano sempre in area”

Anche il giornalista Tony Damascelli attraverso le pagine del “Giornale” contesta la scelta di fischiare il rigore:

“Il Napoli resta primo, ha vinto a Empoli soffrendo, giocando male, sfruttando un calcio di rigore che, se assegnato ai toscani, avrebbe provato tumulti e sceneggiate a bordo campo (ma tant’è, ormai con questi arbitri e chi li comanda non è più il caso di insistere, il calcio è loro)”

Anche Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn, ha detto la sua:

“Il rigore non viene dato per step in foot ma per l’opposizione di Anjorin su Politano. Classica decisione di campo, il VAR non interviene perché il contatto c’è e l’arbitro decide l’intensità.

Rigorino? I rigori leggeri, diciamo così, al massimo non vanno fischiati dall’arbitro perché il VAR non interviene. Se siete divisi in studio significa che il VAR non può intervenire in pratica perché non è un chiaro errore”.