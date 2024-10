Si è giocata l’8a giornata di Serie A che è iniziata con due pareggi; 1-1 del Como con il Parma e 2-2 in rimonta del Genoa con il Bologna; doppio vantaggio della squadra di Italiano e doppietta nel finale di Pinamonti per il definitivo pareggio. Vince di misura il Milan sull’Udinese in una gara durata ben 104 minuti con espulsione, diversi var e proteste per le decisioni dell’arbitro. Annullato un gol all’Udinese al 96′. Vince la Juve sulla Lazio grazie a un autogol nel finale mentre il Napoli vince al Castellani con un rigore molto contestato e resta primo in classifica. La Fiorentina travolge di reti il Lecce (nel dopo gara confermato l’allenatore Gotti) mentre torna al successo l’Atalanta a Venezia. Grande vittoria in rimonta del Cagliari che batte il Torino 3-2 dopo essere andata sotto 1-2. Nel posticipo fondamentale successo dell’Inter che sbanca l’Olimpico con una rete di Lautaro. Domani sera chiude il turno Verona-Monza.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

COMO-PARMA 1-1

GENOA-BOLOGNA 2-2

MILAN-UDINESE 1-0

JUVENTUS-LAZIO 1-0

EMPOLI-NAPOLI 0-1

LECCE-FIORENTINA 0-6

VENEZIA-ATALANTA 0-2

CAGLIARI-TORINO 3-2

ROMA-INTER 0-1

VERONA-MONZA Lun. 21/10 ore 20:45