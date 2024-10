Empoli Football Club, in merito a ricostruzioni fantasiose apparse sul web nel post gara con il Napoli, a tutela della propria rispettabilità e di quella del Presidente Fabrizio Corsi, tiene a precisare che nessuna persona è stata allontanata dallo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena.

In seguito al gol del Napoli, il servizio di sicurezza dell’Empoli Football Club, è intervenuto come da prassi per placare un diverbio tra alcuni spettatori presenti. Contestualmente, ribadiamo che nessuna persona è stata allontanata dal proprio posto né tantomeno dalla stadio, con la dirigenza azzurra che ha collaborato a riportare la situazione alla normalità.

La società si è sempre contraddistinta per un forte senso di ospitalità ed accoglienza verso i tifosi ospiti e non vuole né accetta che la propria immagine venga macchiata da ricostruzioni prive di ogni fondamento. A tale scopo, Empoli Football Club ha dato mandato ai propri legali di valutare le azioni opportune a tutela del proprio nome.