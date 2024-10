Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Ennio Tardini di Parma per Parma-Empoli, gara valida per la nona giornata del campionato Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 27 ottobre alle ore 12:30.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 15,00 euro (a cui va aggiunto 1:50 Euro di commissioni di servizio) online (https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-a-enilive-2024-25-parma-empoli-settore-ospiti/247835) ed in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca qui (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si ricorda che per il settore ospiti non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che la vendita terminerà inderogabilmente sabato 26 ottobre alle ore 19.00 e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Parma se sprovvisti di tagliando.

Parma Calcio informa che lo stadio Tardini, inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private (chi arriva in pullman verrà condotto direttamente sul Settore Ospiti). Al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto alla tifoseria ospite è predisposto il servizio ‘bus navetta’ gratuito con scorta delle forze dell’ordine e viaggi di andata e ritorno (fine partita) che permetteranno ai sostenitori dell’Empoli di giungere direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza. È necessario arrivare a Parma dall’Autostrada A1 e uscire al casello di ‘Parma’. Qui vicino sarà a disposizione l’ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, che si trova immediatamente sulla destra in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante ‘Roadhouse’), base di partenza e arrivo del servizio ‘bus navetta’. COORDINATE GPS PARCHEGGIO SCAMBIATORE NORD: 44°50’13.0″N 10°20’16.3″E

Empoli Fc