Con la conferma ufficiosa di mister Zanetti, il ds Accardi comincerà ad adoperarsi per rafforzare la rosa della squadra. Il centrocampo è indubbiamente uno dei reparti che necessitano di maggiori manovre, visto le partenze (almeno momentanee) di Grassi, Marin e Akpa Akpro. Come nella tradizione azzurra l’identikit è quello di un calciatore che cerchi un rilancio o una definitiva consacrazione.

Potrebbe essere Filippo Ranocchia, di proprietà della Juventus, il giocatore adatto alle mire azzurre. Si tratta di un centrocampista di qualità, prettamente una mezzala che però può giocare all’occorrenza anche come trequartista o mediano. Il centrocampista perugino ha giocato nell’ultima stagione a Monza, ma trovando pochissimo spazio. Ecco che Empoli può essere per lui, talento non ancora sbocciato, il posto ideale dove ritrovarsi. Classe 2001, era stato acquistato dalla Juventus nel 2019 per metterlo a disposizione della squadra Under 23. Nel 2021-22 un anno in prestito al Vicenza prima di essere dirottato al Monza.

In caso di avvio della trattativa potrebbe essere quella del prestito la formula adottata, ricordiamo che il Monza vantava un diritto di riscatto fissato a 10 milioni e non esercitato.