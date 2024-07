Sta prendendo forma il ritorno in azzurro di Mattia Viti. Di lui abbiamo iniziato a parlare il 25 giugno scorso per primi, e da allora il club azzurro è in perpetuo movimento per riportare a casa il difensore centrale. Le ultime sono che con Viti è praticamente tutto fatto, il giocatore è entusiasta di rimettersi addosso la maglia azzurra ed avrebbe già comunicato la sua volontà al club di appartenenza. Gli ultimi metri da fare per arrivare al traguardo sono relativi al Nizza.

Come abbiamo già avuto modo di dire, il club francese sta studiando assieme all’Empoli la formula più congrua per l’uscita di Viti. Se da una parte Viti non rientra nel progetto rossonero, dall’altra il Nizza vorrebbe rimetterci il meno possibile dal punto di vista economico. Sono al vaglio dei due club diverse possibilità tra le quali andare poi a scegliere la migliore per tutti. Dovrebbe essere questione di giorni, la prossima settimana ci sarà la svolta e da li Viti potrà iniziare a mettersi a disposizione di D’Aversa.

Un’operazione importante, soprattutto perchè l’Empoli dimostra di voler coprire al meglio l’uscita di Luperto.