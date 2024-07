L’Empoli potrebbe tentare un ultimo colpo per riportare in azzurro Roberto Piccoli. L’attaccante, reduce dall’esperienza a Lecce, è tornato all’Atalanta, ma la sua permanenza a Bergamo non ci sarà. Già qualche tempo fa si parlava dell’interesse dell’Empoli per il giovane attaccante, un interesse che si era raffreddato a causa del forte interesse del Cagliari. Il Cagliari sembrava aver messo le mani su Piccoli, ma dalla Sardegna non è ancora arrivato il passo decisivo per chiudere l’affare. Questo stallo potrebbe offrire all’Empoli l’opportunità di inserirsi nuovamente nella trattativa. L’Atalanta, dal canto suo, vorrebbe capire come gestire al meglio il futuro del giocatore, considerando anche la possibilità di monetizzare dalla sua cessione. In questo contesto, il Cagliari potrebbe avere maggiori risorse economiche rispetto all’Empoli.

Nonostante le difficoltà, l’Empoli potrebbe trovare un accordo vantaggioso, magari attraverso un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Questa formula permetterebbe all’Atalanta di avere una garanzia futura e all’Empoli di non gravare immediatamente sul proprio bilancio. L’interesse dell’Empoli per Piccoli è sostenuto anche dalla pressione dell’allenatore Roberto D’Aversa, che ha già allenato l’attaccante a Lecce e lo considera adatto al suo sistema di gioco. Non sarà semplice per l’Empoli, ma il club ha voglia di provarci. Un eventuale ritorno di Piccoli potrebbe rappresentare un colpo importante per la squadra, in grado di rinforzare l’attacco e dare maggiore profondità alla rosa. Certo, esiste una certa ironia nel fatto che Piccoli fosse già passato da Empoli e poi ceduto, ma nel calcio, si sa, le storie di ritorni e seconde possibilità sono all’ordine del giorno.