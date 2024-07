Se vi ricordate, esattamente il 12 giugno, ne avevamo parlato. Poi è subentrata tutta la situazione legata a Davide Nicola, da li si è parlato solo di Cagliari. Ma le quotazioni per la Sardegna sono in forte ribasso. Il Torino infatti starebbe preparando un serio e concreto tentativo per provare ad assicurarsi le prestazioni di Sebastiano Luperto. La mossa si inserisce in un contesto di mercato molto dinamico, in cui il club granata è impegnato nella cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli. La partenza di Buongiorno rappresenta un’operazione strategica che non solo porterà un’iniezione di liquidità nelle casse del Torino, ma aprirà anche un vuoto significativo nella formazione titolare dei granata. La trattativa per Buongiorno è in fase avanzata e potrebbe concludersi nelle prossime ore.

Con l’imminente partenza di Buongiorno, il Torino deve necessariamente trovare un sostituto all’altezza. Sebastiano Luperto è stato individuato come il profilo ideale per colmare questo vuoto. Luperto ha dimostrato solide qualità difensive negli ultimi anni e potrebbe adattarsi bene al sistema di gioco di Vanoli. Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte del giocatore, sembra che l’interesse del Cagliari non abbia suscitato in lui una totale convinzione. Questa incertezza sta impedendo la chiusura della trattativa con il club sardo, riaprendo così una finestra di opportunità per il Torino. Conclusa la cessione di Buongiorno, il Torino potrebbe chiedere un incontro all’Empoli per discutere del trasferimento di Luperto. L’operazione potrebbe entrare nel vivo già dalla prossima settimana.

A livello Empoli, indipendentemente dalla destinazione, c’è da far seriamente il pensiero a dover salutare l’attuale capitano. Quella di Luperto è una di quelle uscite fisiologiche che servono al club, e per questo sarà praticamente impossibile che il “Lupo” possa ancora vestire la maglia azzurra. Capiremo meglio la prossima settimana, vedendo anche se il Cagliari si arrenderà o proverà ancora a corteggiare il difensore.