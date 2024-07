La Gazzetta dello Sport ha pubblicato, in maniera molto dettagliata, quelli che sono stati i ricavi derivanti dai diritti tv. Ovviamente per le squadre che hanno concluso la stagione di serie A 2023/24. In questo si dettaglia e si spiega molto bene come sono suddivisi questi, andando a raccontare che oltre la parte uguale per tutti, che vale il 50% del bottino, c’è un’altra metà che si sotto divide in due macro aree: il radicamento sociale, ed i risultati sportivi.

A loro volta, queste due aree hanno delle sotto aree. Il radicamento sociale, che nel suo totale vale il 28% dei diritti, ha tre microaree che dettagliamo: audience media (8,36%), spettatori stadio (12,54%), minuti dei giovani (1,1%). Sono invece quattro le categorie che vanno a comporre la quota del 28% relativa ai risultati sportivi: risultati storici (4,67%), ultimi 5 campionati (9,33%), classifica ultimo campionato (11,2%), punti ultimo campionato (2,8%).

L’Empoli, guardando al ricavo totale di ogni singola squadra, ne vede soltanto due incassare di meno. Partiamo con il dire che la cifra totale che spetta al club di Monteboro, è quella di 32,9 milioni. Meno di noi prendono il Frosinone e la Salernitana. Indubbio che la parte che maggiormente pesa per l’Empoli è quella relativa al radicamento sociale. Basti pensare che per audience media nessuno fa peggio di noi che prendiamo soltanto cento mila euro. Di poco sopra di noi il Lecce con 300 mila e poi il Verona con 400 mila. Sotto il milione di euro sono soltanto cinque le squadre. Per spettatori allo stadio la pareggiamo con Frosinone e Monza, prendendo 700 mila euro specifici, e poi c’è solo il Sassuolo sotto il milione con 800 mila. Meglio quando si guarda la voce dei minuti giocati dai giovani dove ci mettiamo sotto ben dodici club.

Di seguito la tabella riepilogativa: