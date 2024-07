Negli intrecci di mercato, almeno a discorsi, con la Samp di Accardi, spunta adesso il confermato interesse per Manuel De Luca. Il nome di De Luca, cosi come quello di Colombo, arriva perchè la pista che porta a Sebastiano Esposito (ex Samp) sembra sempre più fredda. Nonostante con l’Inter ci sia l’accordo di massima. De Luca è in scadenza 2025 con i blucerchiati e la Samp, che sta provando a costruire un attacco più forte di quello passato, starebbe pensando alla cessione del classe 1998. Nonostante sia stato uno dei sempre presenti nelle formazioni blucerchiate dello scorso anno.

De Luca è un centravanti molto fisico, forte nel gioco aereo e in possesso di un buon tiro, è abile nella protezione di palla. L’aspetto negativo potrebbe essere rappresentata da una inesperienza nella massima categoria. I numeri in serie B però sono interessanti, parliamo infatti di 29 gol in 100 partite. Dieci i gol messi a segno la passata stagione. Si è fatto apprezzare soprattutto con le maglie dell’Alessandria, del Chievo e del Perugia.

La Samp dovrebbe valutare il giocatore sui due milioni il cartellino, ma visti i già citati intrecci (se si aprisse una trattativa concreta) si potrebbero fare vari ragionamenti. Si parla di un sondaggio, un interesse che trova conferma ma per adesso ci fermiamo qui.