Alcuni club hanno già avviato la propria campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2024/25, situazione che ad Empoli invece non è ancora chiacchierata. Storicamente però l’avvio della vendita avviene sempre nella prima metà di luglio, a pochi giorni dall’inizio della preparazione. La sensazione è che anche per questa sessione, i tempi saranno quelli.

L’obiettivo è quello di provare a superare le 6581 tessere vendute lo scorso anno, provando magari a toccare quella vetta mai superata dei sette mila. Crediamo, al momento non ci sono notizie verosimili, che anche per quanto riguarda i prezzi non dovrebbero esserci particolari variazioni. Da questo punto di vista va dato alla società di aver sempre operato con coscienza e con un occhio di riguardo.

Ancora un po di attesa ma tra qualche giorno si inizierà a parlare con più concretezza di abbonamenti.