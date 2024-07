Torniamo a parlare di valore di mercato, ovvero il prezzo più probabile ragionevolmente ottenibile sul mercato alla data della valutazione, tenendo conto di vari parametri. Non è assolutamente detto che poi questo sia il prezzo realmente ottenuto, al rialzo o al ribasso. Guardando l’attuale rosa azzurra, quella in essere al 4 luglio 2024, vediamo che il calciatore che potrebbe portare maggiore remunerazione per le azzurre casse è Jacopo Fazzini. L’ex centrocampista della nostra primavera infatti è l’elemento da VdM più altro con i suoi 6 milioni.

Troviamo poi il capitano, Sebastiano Luperto, che ad oggi ha un VdM di 3,5 milioni. Cifra vicina a quei 4 milioni che l’Empoli ha ufficialmente chiesto al Cagliari, ad oggi l’unica società con la quale si tratta. Al terzo posto troviamo poi un’altro elemento al centro di discorsi di mercato, ovvero Ardian Ismajli, con un VdM di 3 milioni tondi tondi. L’albanese è l’ultimo elemento con VdM sopra i tre milioni. Troviamo poi, nella fascia che va dai 2 ai 2.5, cinque giocatori che nell’ordine sono: Walukiewicz, Pezzella, Ebuehi, Cacace, Shpendi.

Il resto dell’attuale rosa, stando sempre a questi valori – che riprendiamo dal portale Transfermarkt – sono tutti sotto i 2 milioni di euro.