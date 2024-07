Emmanuel Ekong potrebbe lasciare l’azzurro durante questa sessione di calciomercato. Secondo Sportbladet l’attaccante vorrebbe fare ritorno in patria per riscattarsi dopo le opache stagioni con le maglie di Perugia e Istra NK. Ci sarebbero almeno un paio di club partecipanti all’Allsvenskan interessati al suo acquisto: non vengono fatti i nomi, ma si dice che Ekong ha chiesto all’Empoli la cessione, per poter finalmente trovare spazio e far decollare una carriera professionistica che, al momento, sembra un po’ impantanata.

Ricordiamo che Ekong, protagonista nella Primavera di Buscé con la quale ha vinto lo Scudetto nel 2020-21, ha un contratto in essere fino al 2027. La sensazione è che l’Empoli sia pronto ad ascoltare eventuali proposte e, nel caso, a lasciarlo partite anche a titolo definitivo.

Ekong dovrebbe essere nella lista dei convocati per il ritiro di lunedì prossimo, ma il suo futuro rimane incerto.