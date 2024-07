Nel giorno in cui è stata “inaugurata” la Serie A 2024/2025, con la stesura del calendario, anche l’Aia ha aperto la nuova stagione. L’Associazione Italiana Arbitri ha infatti confermato i ruoli di designatori delle varie C.A.N. per le prossime stagioni. In linea di continuità con gli ultimi anni, il Comitato nazionale ha confermato Gianluca Rocchi come guida e designatore. L’ex arbitro sarà infatti incaricato di gestire le designazioni della Can A e B per le prossime due stagioni. Oltre a lui sono stati confermati anche Maurizio Ciampi come responsabile della Can C e Alessandro Pizzi per la Can D.

C’è un cambio invece per quanto riguarda il ruolo di responsabile del settore tecnico, che a partire dalla prossima stagione sarà Antonio Damato.