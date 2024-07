IN AGGIORNAMENTO COSTANTE – PREMERE F5

E’ arrivato il giorno dei calendari, il giorno in cui conosceremo il cammino dell’Empoli nella prossima stagione sportiva di serie A. Il campionato inizierà nel weekend del 17/18 Agosto. Di seguito abbiamo creato una semplice tabella che si andrà riempiendo di casella in casella al conoscimento dell’avversaria di ogni singola giornata. Si inizia con i classici convenevoli di rito. Ricordiamo che la 10a giornata è in infrasettimanale. Evidenzieremo in grassetto le partite che si giocano in casa, in corsivo quelle in cui saremo impegnati in trasferta.