A un anno di distanza l’asse col Cesena potrebbe tornare a scaldarsi. Dopo l’arrivo di Stiven Shpendi, l’Empoli starebbe infatti pensando di imbastire un nuovo affare con i romagnoli: il calciatore in esame è Tommaso Berti, classe 2004 finito sotto la lente di ingrandimento dopo la sua ottima stagione in Serie C. Berti è un trequartista dai piedi buoni e con ottimo inserimento, che può eventualmente giocare anche qualche metro più indietro scalando sulla linea mediana.

Un paio di anni fa Berti era sul taccuino di tutte le squadre più importanti e alla fine l’aveva spuntata la Fiorentina, che lo aveva inserito nella sua formazione Primavera. Tuttavia, al termine della stagione i viola non lo avevano riscattato e Berti era tornato nella sua Cesena. Indubbiamente si tratta di un profilo interessante, uno di quei giocatori che potrebbero essere finalmente pronti per il grande salto.

Il problema, semmai, è convincere il Cesena. Secondo i media locali, la dirigenza romagnola parte da una base d’asta di almeno 2.7 milioni. Decisamente tanti, se si considera che Berti non ha mai giocato né in B né, tantomeno, in A. Difficile che l’Empoli voglia spendere una cifra del genere per un esordiente, ma il suo nome stuzzica. Vedremo se ci saranno margini di manovra, il Cesena in questo momento tiene duro ritenendo che il valore economico di Berti non possa far altro che aumentare dopo l’imminente campionato cadetto.