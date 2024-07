Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha commentato il sorteggio dei calendari di Serie A effettuato quest’oggi con una nota pubblicata sui canali ufficiali del club azzurro.

“Siamo attesi da un avvio di campionato contro tante squadre forti — afferma il presidente azzurro Fabrizio Corsi — come è normale che sia in una Serie A sempre più competitiva. All’esordio affronteremo un avversario tosto come il Monza ma in generale le prime gare ci vedranno impegnati con squadre importanti anche se con obiettivi diversi. Iniziamo in casa e sono certo che il nostro pubblico ci sosterrà fin da subito per poi accompagnarci e farci sentire il loro calore durante tutta la stagione come ha sempre fatto. Ora dobbiamo concentrarci sul lavoro, insieme con il Direttore Gemmi e con mister D’Aversa, per sfruttare questo periodo e farci trovare pronti all’inizio del campionato. Siamo consapevoli del percorso che ci attende e lo affronteremo con grande rispetto per tutti gli avversari che ci troveremo di fronte”.