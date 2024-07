Per l’Empoli FC è tempo di prepararsi per una nuova entusiasmante stagione. In questi giorni, tutti i giocatori sotto contratto stanno facendo ritorno in città, pronti a iniziare il percorso di preparazione. Da oggi, infatti, cominceranno le visite mediche di routine, fondamentali per valutare lo stato di forma degli atleti e per garantire che tutti siano pronti a dare il massimo sul campo. Lunedì prossimo, 8 luglio, segnerà l’inizio ufficiale degli allenamenti sotto la guida del nuovo allenatore, Roberto D’Aversa. La prima sessione di allenamento, programmata per le 10:00 del mattino, darà ufficialmente il via alla stagione, rappresentando un momento simbolico e carico di aspettative per tutti i tifosi. Nel pomeriggio, intorno alle 18:30, si terrà la seconda sessione della giornata, un orario che permetterà a un numero maggiore di sostenitori di assistere e riabbracciare la squadra.

Il nuovo allenatore avrà finalmente l’opportunità di iniziare a plasmare il suo Empoli, lavorando sul campo per iniziare a buttar giù idee tattiche e strategie. Sarà concessa qualche giornata di vacanza in più a quei giocatori che hanno recentemente partecipato a impegni con le proprie nazionali. È interessante notare che, almeno per il primo giorno di lavoro, non sono previsti volti nuovi tra i calciatori. Questo dettaglio, puramente di colore, non deve ingannare: il calciomercato è in pieno fermento e il gruppo di lavoro che si radunerà lunedì subirà cambiamenti significativi nelle prossime giornate. Sempre lunedì, si terrà la presentazione alla stampa del nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, e del nuovo direttore sportivo. Sarà un’occasione importante per conoscere da vicino le idee e le ambizioni dei due elementi, che avranno il compito di guidare l’Empoli in questa nuova avventura.